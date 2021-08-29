ФСБ раскрыла имена украинских карателей, казнивших мирных жителей в годы ВОВ

Выходцы с Украины были среди карателей, руководивших казнями мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в документах, рассекреченных ФСБ в рамках проекта «Без срока давности», сообщило РИА «Новости».

Украинцы входили в руководство карательного отряда «Украинская компания», созданного по приказу командира 134-й пехотной дивизии вермахта Ганса Шлеммера в июне 1942 года. Об этом стало известно из протоколов допросов Александра Родина, служившего в отряде. Каратели проводили массовые казни мирного населения: в Знаменском районе они убили 170 человек, включая грудных детей, женщин и стариков.

Отрядом командовал бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко, носивший прозвище Гетман. Он сдался нацистам в 1941 году. После войны его нашли и арестовали. По решению военного трибунала его приговорили к расстрелу.

Родин на допросах сообщил, что отряд состоял из четырех взводов, два из которых были стрелковыми, еще два — комендантскими и минометными. Каждый включал 12 человек, по шесть на два отделения. Родин сознался, что убил семь человек, в том числе трех детей.

Расстрелами в Знаменском районе командовал Иван Баюров. По словам Родина, во время одного из них он казнил восемь девушек и женщин. Но в 1942 году его направили в лагерь военнопленных за то, что он, будучи пьяным, бегал с наганом за немецкими солдатами. Когда отряд выполнил свою задачу, Родина зачислили на службу в немецкой армии.

«Служил до 12 февраля 1943 года. С оружием в руках боролся против советского народа», — рассказал он.

Каратель хотел уехать вместе с семьей в Германию, но жена уговорила его остаться. В итоге ему предъявили обвинение в измене Родине. Для предателей, перешедших на сторону нацистов, предусматривалась смертная казнь через повешение.

Родин назвал имена и других карателей из командования «Украинской компании». Это командиры взводов Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Оськин, Семен Ильян, Василий Шатаев, рядовые Иван Мысяков, Михаил Миронычев, Михаил Мандрусов, Алексей Чубаткин, Василий Мирошин, Афанасий Тарасов, Петр Кошкин и Иван Аксенкин.