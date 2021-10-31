СК проверит челябинских стримеров после издевательств над больной пенсионеркой в прямом эфире

Следователи проверят жителей Челябинска, которые издевались над больной бабушкой с деменцией во время стримов. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову доложить о проверке обстоятельств издевательств над пожилой женщиной», — рассказали в пресс-службе.

Накануне в Сети появилась информация, что двое челябинцев зарабатывали деньги, издеваясь над беспомощной пожилой женщиной с деменцией. Они проводили стримы, унижали бабушку и потешались над ее состоянием. За это они получали донаты от зрителей.

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