Российского треш-стримера избили в Греции в прямом эфире

Российского треш-стримера Владислава Савельева, известного как Урбан, избили неизвестные. Это произошло в Греции, где сейчас проживает блогер. На него напали прямо во время трансляции, запись которой осталась на его YouTube-канале.

На треш-стримера напали, когда он садился в свою машину в Салониках. Два человека подбежали к нему и начали бить. Один из них наносил удары ногами, а второй использовал дубинку. Блогер начал громко звать полицию и кричать о помощи. Когда он выбрался из машины, к нему подошли прохожие. Нападавшие в этот момент поспешили скрыться с места. За что его избили, неизвестно.

Савельеву нанесли многочисленные травмы, в том числе проломили голову. Он попал в больницу.

Пользователи предположили, что за нападением может стоять его бывший друг, блогер Кирилл Зырянов, известный как VjLink. В феврале на его стриме едва не погиб мужчина с инвалидностью, которого он спаивал за донаты. Предположительно, сейчас Зырянов тоже находится в Салониках. Некоторые юзеры отметили, что буквально за минуту перед нападением Савельеву пришел донат с просьбой подождать неких людей.