Росздравнадзор проведет свою проверку из-за проникшего в томский госпиталь мужчины

Росздравнадзор начал проверку после сообщений о том, что мужчина под видом врача пробрался в красную зону госпиталя МСЧ № 2 Томска и три дня ухаживал за своей бабушкой там. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2», — сказано в сообщении.

Ранее агентство «ТВ 2» рассказало о томиче, который решил проверить, как ухаживают за его бабушкой в ковидном госпитале. Соседка пенсионерки сообщила ему, что женщину не лечат, не кормят и не меняют ей подгузники.

Мужчина переоделся в спецкостюм медика и проник в красную зону. Там он увидел бабушку, лежащую в моче и фекалиях, у пенсионерки также была высокая температура. По данным СМИ, местный житель ухаживал за родственницей три дня, после чего его разоблачили и он сбежал.

Замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку госпиталя. Ее поручили провести департаменту здравоохранения региона и управлению Роспотребнадзора по Томской области. Левко подчеркнула, что показанная на видео ситуация недопустима ни в части нарушения эпидбезопасности, ни в части ухода за больными.

По факту случившегося также свою проверку начала региональная прокуратура.