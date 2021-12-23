СК начал проверку после поста Лебедева о мощах святых и Ленине

СК РФ начал проверку после сообщений СМИ о посте дизайнера Артемия Лебедева, в котором он нецензурно высказался о мощах святых. Высказывания собираются проверить на возможное нарушение Уголовного кодекса.

О начале проверки сообщил источник Агентства городских новостей «Москва». По его данным, проверка квалифицируется по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Пост о мощах, который вызвал широкий резонанс, Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале. Он поинтересовался, почему сегодня кого-то волнует поклонение и приложение к мощам святых, которые он назвал «коробкой с перхотью Сергия Радонежского». Удивление Лебедева также вызвали очереди из желающих посмотреть на трупы Ленина, Ким Ир Сена и Мао Цзэдуна, хотя они были только «менеджерами».

Слова дизайнера вызвали негодование верующих и и коммунистов. В РПЦ заявили, что слова дизайнера надо проверить на оскорбление чувств верующих, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение, что Лебедева покарает Бог за такие провокационные высказывания.