Верующие и коммунисты обиделись на Артемия Лебедева за слова про мощи. В чем смысл традиции?

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассуждением о мощах святых и трупе Ленина разозлил верующих и коммунистов. В Русской православной церкви слова Лебедева призвали проверить на оскорбление чувств верующих, а глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что блогера должен покарать Бог за провокационное заявление. Религиовед Юрий Табак рассказал «360», откуда взялось поклонение мощам и в чем разница между останками святых и мумией Ленина.

Размышления о мощах

Артемий Лебедев в своем Telegram-канале задал вопрос своим читателям, почему сегодня кого-то волнует поклонение и приложение к мощам святых, которые он назвал «коробкой с перхотью Сергия Радонежского».

Также он отметил, что до сих пор в мавзолеи с трупами Ленина, Ким Ир Сена и Мао Цзэдуна стоят очереди из желающих на них посмотреть, хотя они были только «менеджерами».

Блогеру ответил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В своем Telegram-канале он напомнил, что Сергий Радонежский кроме статуса святого также стоял у истоков выхода Руси из-под ига.

«Это было известно даже безбожной власти, которая не посмела разрушить Троице-Сергиеву лавру или уничтожить мощи святого. Но это неизвестно Лебедеву, видимо, совершенно потерявшему связь с историей государства, в котором он живет, и издевающемуся над его культурой», — написал Кипшидзе.

Он отметил, что Радонежского сегодня ценят не только православные, но и невоцерковленные люди, которые хранят наследие этого исторического деятеля. Само заявление Лебедева представитель Московского патриархата назвал издевательством над историей России и плевком на могилы великих людей.

Кипшидзе подчеркнул, что слова блогера требуют проверки на предмет оскорбления чувств верующих.

Не остался в стороне от оценки заявления Лебедева и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как сообщило издание Daily Storm, политик сравнил заявление блогера с принятым на Украине законом о декоммунизации.

«С чего начиналась цээрушно-бандеровская операция на Украине? С погрома памятников. Сначала Ленину, потом добрались до наших полководцев. Снесли даже доску мемориальную Жукову», — подчеркнул он.

Зюганов заявил, что своими заявлениями Лебедев пытается разжечь новый конфликт, который может перейти в горячую фазу.

По его словам, сохранение мощей святых и останков Ленина — это формы культур погребения, которые были у разных народов.

«Вариант, когда строят мавзолеи и склепы, присущ православной вере и культуре. Я видел мощи Ильи Муромца в Киево-Печерской лавре, родственников Пушкина и Кутузова», — добавил лидер КПРФ и призвал относиться к могилам с уважением.

При этом Зюганов отметил, что наказывать блогера за слова не стоит, так как Бог и судьба «покарают за эту грязь и мерзость».

Разное прочтение древней традиции

Сохранение и почитание мощей — древняя традиция с языческими корнями, но наполненная новым содержанием. Основной ее смысл заключается в близости к святому человеку, который имел особые отношения с Богом во время его жизни и после смерти. Об этом «360» рассказал религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак.

Он отметил, что эта практика распространялась не только на тела святых, но также и на вещи, которые им принадлежали или имели какое-то отношение.

«Каждый предмет, принадлежащий святому, или тем более его тело, которое освящено традицией, потому что это человек, который имеет особые отношения с Богом, несли очень важную функцию. С ними связывали исцеления, различные блага», — пояснил Юрий Табак.

Он напомнил, что сами предметы или принадлежащие святым останки с раннего Средневековья распространялись по монастырям и церквям, которые их хранили. Сегодня для верующих они остаются важными артефактами, которые помогают избавиться от многих напастей.

Такую позицию излишнего поклонения часто критикуют просвещенные верующие и ученые. Светские люди — одни из представителей такого общества Юрий Табак.

Отвечая на вопрос о сравнении Ленина и мощей святых, Юрий Табак ответил, что это разное прочтение одной традиции. Он пояснил, что человеческая психология воссоздает некий культ. В случае с вождем коммунистов он носит квазирелигиозные черты. То есть это не вера в Бога в прямом смысле слова, но со временем эта традиция приобретает особое значение и перерастает в идеологию.

«То есть мавзолей — это такое место сакральное, где приносятся жертвы, люди на мавзолее — это первосвященники, а в самом мавзолее лежит прах такого святого. Но все это перерастает в некую идеологию, то есть общие черты сохраняются в плане почитания, но уже совсем с другим контекстом», — подытожил специалист.