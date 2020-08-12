СК Белоруссии заподозрил двух российских журналистов в участии в протестных акциях

Следственный комитет Белоруссии подозревает двух российских журналистов в участии протестных акций в Минске. Артема Важенкова и Игоря Рогова уже задержали.

Двух журналистов задержали 11 августа рядом с универсамом «Рига». По данным СК Белоруссии, Важенков и Рогов находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает БелТа. У оперативников также есть видео, на котором журналисты говорят, что приехали в Минск не по рабочим целям.

Кроме того, Важенков и Рогов являются сотрудниками «Открытой России». Об этом сообщил Telegram-канал организации. В сообщении также отмечается, что мужчины являются координаторами и приехали в Белоруссию следить за выборами.

Ранее стало известно, что Игоря Рогова уже отпустили с требованием незамедлительно покинуть страну. А вот судьба Артема Важенкова пока не известна.

Во вторник в Белоруссии задержали координаторов протестных акций. Один из них находился в гостинице «Беларусь».