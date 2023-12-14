Важное 14 декабря 2023, 16:08 Ситуацию с мигрантами в России сочли непростой Путин: в России, по разным подсчетам, около 10 млн трудовых мигрантов

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В России сложилась непростая ситуация с миграцией. Президент Владимир Путин во время прямой линии заметил, что в стране, по разным подсчетам, порядка 10 миллионов трудовых мигрантов.

Глава государства заметил, что с проблемой мигрантов столкнулись многие страны мира.

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«У нас, по разным подсчетам, более 10 миллионов трудовых мигрантов. Но здесь [есть] и рынок труда — я говорил, что уровень безработицы [всего] 2,9%», — сказал Путин.

Российский лидер указал на наличие потребностей в рабочей силе, но добавил, что любой ценой экономические потребности рынка труда решать нельзя.

«Привлекать [мигрантов] нужно, но мы заинтересованы прежде всего в квалифицированной рабочей силе», — подчеркнул Путин.

Он указал на необходимость совместной работы со странами, откуда в Россию приезжают мигранты.

«Наши друзья из этих стран только за. Открываются русские школы, филиалы наших вузов. Они просят, чтобы мы присылали своих учителей, расширяли эти программы», — рассказал президент.

Иностранцы, обратил он внимание, должны уважать традиции и законы народов России, а правоохранительным органам нужно следить за соблюдением законов и своевременно реагировать на нарушения.