Число умерших от ковида в России приблизилось к 105 тысячам

За сутки от ковида в России умерли еще 397 человек. С марта прошлого года болезнь унесла 104 795 жизней, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.

В течение 24 часов медики выявили 8995 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. 13% из них были бессимптомными. За год с небольшим в России зафиксировали 4 684 148 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 9109 человек, всего 4 310 557.

Эпидемическая ситуация в Москве остается напряженной: 2476 новых случаев ковида за сутки. В Санкт-Петербурге — 704, в Московской области — 595.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 115 377 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С декабря в России идет масштабная вакцинация. Вице-премьер Татьяна Голикова 16 апреля заявила, что в стране привили уже восемь миллионов человек. По ее словам, темпы прививочной кампании позволяют ждать скорой отмены ковидных ограничений. Голикова призвала делать это осторожно, чтобы «не растерять то, чего с таким трудом достигли».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что коллективный иммунитет в России сформируется к осени, а победить пандемию коронавируса поможет только вакцинация.