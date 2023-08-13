Власть 13 августа 2023, 03:04 Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов расширился в России Мишустин подписал указ о расширении перечня ЖНВЛП с 13 августа Freepik

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С воскресенья, 13 августа, в России увеличился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Инициативу подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как отметил RT, в новый список входят дополнительные лекарственные формы для четырех препаратов: глекапревир+пибрентасвир, просидол, сапроптерин и иммунодепрессант пирфенидон.

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Стоимость лекарств из перечня ЖНВЛП регулируют власти. Такие медикаменты используют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В списке числится 800 препаратов.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг данные о появлении в стране платных видов медицинской помощи. По его словам, медицинские услуги в РФ продолжат предоставлять бесплатно в рамках гарантий от властей. В них входит неотложное, экстренное и плановое лечение.