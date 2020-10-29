«Резкой динамики эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. И самое главное сейчас — удержать эту планку и потихоньку снижать ее», — отметил Собянин.

Он добавил, что наибольшее число заражений происходит в офисах, тогда как около 90% жителей Москвы соблюдают перчаточно-масочный режим. Мэр Москвы не видит необходимости вводить комендантский час — он неэффективен в борьбе с пандемией.

Число ежесуточно выявляемых случаев начало резко расти в сентябре. Москва снова стала эпицентром пандемии. В связи со сложной эпидемической ситуацией власти столицы снова ввели ряд ограничений для безопасности. Часть сотрудников московских компаний и старшеклассников отправили на удаленку, кафе, ресторанам и развлекательным заведениям запретили работать по ночам, а в барах на входе ввели систему чекинов по коду.

Ранее столичный градоначальник продлил удаленку для офисных работников и школьников до 8 ноября. Сегодня он заявил, что учащихся не собираются держать дома месяцами. Дети отправятся в школы, как только будет возможность.

За все время пандемии московские медики выявили 413 928 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 6644 человека.