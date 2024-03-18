Эксклюзив 18 марта 2024, 15:40 «Ситуация очень странная». Жители Марьина на пять дней остались без горячей воды Жительница дома в Марьино: 13 квартир на Новомарьинской улице остались без воды Freepik

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Москвичи пожаловались на отключение горячей воды в одном из домов Марьина. Коммунальщики на пять дней перекрыли стояк после аварии в одной из квартир и анонсировали отключение еще на три, сообщила «360» жительница многоэтажки.

Свищ в трубе

«Пять дней в моем подъезде нет горячей воды. Ситуация очень странная, никто ничего не делает. В нашем подъезде у мужчины образовалась 25-сантиметровая дыра в стояке, так называемый „свищ“. У него прорвало, и перекрыли стояк на 13-14 квартир», — сказала она.

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Жильцы второго подъезда дома по Новомарьинской улице, 14/15, обратились во всевозможные инстанции. Владелец аварийной квартиры, по словам собеседницы «360», ведет асоциальный образ жизни и не заинтересован в ремонте. По его словам, коммунальщики потребовали за ремонт 17 тысяч рублей и мужчина их прогнал.

РИА «Новости»

В управляющей компании возложили вину на мужчину — он якобы не предоставил доступ к техническому шкафу. Однако владелец аварийной квартиры, по его же словам, плитку разобрал и никого не дождался.

«Воды до сих пор нет. Я уже заболела и ребенок тоже мерзнет — без воды в такое время года. Сантехник сказал, для того чтобы взломать [дверь], нужен участковый и разрешения. Звонила в управляющую компанию — они сказали, что ситуация на контроле, необходимо обратиться туда-то. Там ничего не знают», — сказала она.

Позиция управляющей компании

Коммунальщики ГБУ «Жилищник района Марьино» заявили, что на Новомарьинской улице зарегистрировали аварийное отключение горячей воды из-за неисправности на сетях ГВС. Восстановить подачу пообещали днем 18 марта, а жильцам посоветовали обращаться в единый диспетчерский центр и управу.

«По вашему адресу существует информация о подключении горячей воды сегодня до 15:00, неисправность на сетях горячего водоснабжения», — отметил диспетчер.

Телеканал «360»

К назначенному времени горячую воду, по словам жильцов дома, не включили. На двери подъезда повесили объявление о плановых работах и отключении горячего водоснабжения с 09:00 до 15:00 с 18 по 21 марта.