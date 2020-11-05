Систему чекинов ввели в столичных зданиях правительства

В зданиях правительства, как в клубах и барах Москвы, заработала система чекинов. Пока нововведение функционирует в тестовом режиме.

Теперь посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС. Это поможет оповещать людей о возможном риске заражения коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

«С 5 ноября система чекинов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители», — говорится в сообщении.

Пока система работает в здании департаменты правительства Москвы. После ее введут в подведомственных организациях.

В Москве систему чекинов ввели 19 октября. Она работала только в клубах и барах, функционирующих в период с 00:00 до 06:00. При входе посетители просто регистрируют свой номер. Если у кого-то будет обнаружен новый вирус, то всем находившимся в этот период в помещении придет сообщение.

Уже более двух тысяч организаций добровольно внедрили систему чекинов. Уже более трех тысяч человек получили уведомление о возможном контакте с заболевшим.

В начале ноября McDonald’s начал вводить систему чекинов в московских ресторанах.