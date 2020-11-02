McDonald’s начал вводить систему чекинов в московских ресторанах
«Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19. Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров», — передает ТАСС сообщение компании.
Если человек находился в помещении одновременно с заболевшим, то ему оперативно придет об этом оповещение. И он сможет начать лечение своевременно.
Процедура чекина проста. Нужно отсканировать QR-код подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. В компании отметили, что больше никакой информации не нужно, а все полученные данные будут храниться на территории России.
Ранее столичные власти заявили, что не намерены вводить пропускной режим в Москве.