McDonald’s начал вводить систему чекинов в московских ресторанах

Уже с этой недели в московских ресторанах McDonald’s начнет работать система чекинов. В пресс-службе компании отметили, что с помощью этого смогут информировать посетителей о контактах с заболевшими.

«Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19. Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров», — передает ТАСС сообщение компании.

Если человек находился в помещении одновременно с заболевшим, то ему оперативно придет об этом оповещение. И он сможет начать лечение своевременно.

Процедура чекина проста. Нужно отсканировать QR-код подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. В компании отметили, что больше никакой информации не нужно, а все полученные данные будут храниться на территории России.

Ранее столичные власти заявили, что не намерены вводить пропускной режим в Москве.