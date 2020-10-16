Система чек-инов для входа в ночные заведения Москвы заработает в полдень 19 октября

Система регистрации по QR-коду для входа в столичные ночные заведения заработает с 12:00 19 октября. Об этом сообщили московские власти.

Такое решение руководство Москвы приняло на фоне ухудшения эпидемической обстановки в мегаполисе. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 как в столице, так и в целом по России бьет рекорды.

За минувшие 24 часа российские медики выявили 15 150 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это рекорд — такого прироста не было с начала пандемии. В Москве выявили 5049 случаев заражения коронавирусом.

Из-за неблагоприятной обстановки по 2019-nCoV власти столицы решили после продленных осенних каникул временно отправить старшеклассников на удаленку. Московские компании обязали посадить 30% сотрудников на удаленную работу. За нарушения грозят большие штрафы.

Одним из ограничений на фоне пандемии стала блокировка социальных карт пенсионеров, жителей города с хроническими заболеваниями и школьников. Бесплатный проезд для людей из группы риска приостановили в целях безопасности.