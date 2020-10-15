Жизнь по правилам спасет от болезни. 4 коронавирусных ограничения в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье ввели ряд ограничений из-за распространения коронавируса. Это удаленка, блокировка транспортных карт и так далее. Эти меры нужны, чтобы ситуация с COVID-19 не вышла из-под контроля.

Транспортные карты

Власти Москвы заблокировали транспортные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября. У этих групп не работают социальные карты, а бесплатный проезд для пенсионеров приостановлен. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 25% новых заболевших — люди старше 65 лет и только 10-15% из них заражаются из-за контактов с членами семьи.

В Подмосковье с 28 сентября пожилым жителям рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома лучше только по необходимости — в магазин, аптеку, на прогулку с собакой и для занятий физическими упражнениями на воздухе.

Из-за ограничений пассажиропоток подмосковных автобусов снизился почти на 10% в первые недели октября по сравнению с осенью 2019 года. Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями в Московской области рекомендовали оставаться дома. Этот указ подписал еще в прошлом месяце губернатор Андрей Воробьев.

При этом Воробьев объяснил, что в Подмосковье не хотят вводить пропуска. В регионе власти делают все, чтобы избежать вспышки коронавируса. Подмосковные автобусы не поедут, пока пассажир не наденет маску. Тем более что средство защиты продают по пять рублей.

Удаленка на работе и в школах

Московские школьники с 19 октября по 1 ноября частично перейдут на дистанционное обучение. Двухнедельные каникулы хоть и оказали позитивный эффект на ситуацию с коронавирусом, но все равно эта мера оказалась недостаточной. В связи с этим в столице учеников 6-11-х классов на ближайшие 14 дней переведут на удаленку. При этом школьники первых-пятых классов вернутся в школу с 19 октября.

Ограничения для подростков 6-11-х классов обусловлены тем, что именно на старшеклассников приходится две трети заболевших из всех детей. Тем более что они лучше адаптируются к удаленному формату обучения, в отличие от учеников младших классов.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации под ведением правительства Москвы с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Власти посоветовали негосударственным организациям принять такие же меры.

Часть работающих людей тоже перевели на удаленку. Согласно постановлению мэра Москвы, работодатели должны еженедельно информировать правительство о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

В Подмосковье переход на удаленный режим работы — просто рекомендация, действующая с 28 сентября. Работодателям посоветовали отправить на удаленку «максимальное число» работников, особенно пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Если вы решили перейти на дистанционку, то место жительства может быстро надоесть. Для этих случаев мы сделали инструкцию.

Check in в барах и клубах

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал все ночные заведения с 19 октября вести подсчет посетителей. Входя в ночной клуб или бар, люди должны отсканировать QR-код или отправить SMS на номер 7377, то есть сделать check in. Если заведения откажутся вводить такую систему, то их оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей. По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, посетителей не будут штрафовать за отказ сделать check in.

В Подмосковье такие правила для ночных заведений не вводили.

Онлайн-билеты

С 19 октября вход во все культурные учреждения Москвы будет производиться по пропускам. Это коснется музеев и театров. На сайте мэра города начал работать специальный сервис по продаже онлайн-билетов. По информации столичных властей, эта мера продиктована повышением качества всех санитарно-эпидемиологических норм.

Учитывая сложную эпидемическую ситуацию, при продаже электронных билетов будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка сообщение сайта мэра.

Купить электронные билеты можно будет только через портал мэра. Новый сервис поможет работе небольших культурных площадок. К системе могут присоединиться любые организации культуры и искусства.

Представители московских театров сказали «Интерфаксу», что не будут отказывать в посещении людям с бумажными билетами, если они куплены ранее. Однако теперь кассы работают только на возврат, а купить неэлектронный билет нельзя. Это сказала руководитель литературно-драматургической части Театра сатиры Нина Карпова.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер также подтвердил, что для людей с бумажными пропусками никаких ограничений нет. Купить или сдать билет можно на сайте, кассы закрыты.

В Подмосковье электронные билеты не вводили.