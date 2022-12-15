Москва 15 декабря 2022, 20:57 Устроивший смертельную аварию на юге Москвы водитель объяснился Сбивший насмерть пешехода на юге Москвы водитель заявил о заносе BMW РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вылетевший с проезжей части в толпу пешеходов на юге Москвы водитель BMW заявил, что его автомобиль занесло. В результате аварии на месте погиб один человек, еще двое получили травмы. Признание виновника аварии опубликовал Telegram-канал Shot.

Водитель иномарки объяснил, что притормозил перед переходом, но машину понесло и она въехала в пешехода, который вышел из-за припаркованных автомобилей.

Реклама

Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что в результате аварии на месте погиб один человек. Травмы получили два пешехода. Состояние одного из пострадавших оценили как тяжелое. Так что количество аварии может вырасти.

Реклама

В прокуратуре Москвы сообщили, что травмы получили мужчина и женщина. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции и следственно-оперативная группа.