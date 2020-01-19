Синоптики спрогнозировали «небывалое тепло» на следующей неделе

По-весеннему теплая погода продержится в московском регионе всю следующую неделю. Во вторник, 21 января, синоптики ждут температурный рекорд: воздух может прогреться до плюс 5 градусов. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 20 января, ожидается облачная погода, днем возможны небольшие осадки, среднесуточная температура на 10 градусов превысит январскую климатическую норму, рассказал собеседник «360». Ночью будет около нуля, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов.

Во вторник пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый обложными осадками в смешанной фазе, усилением ветра и небывалым для этого дня теплом: после полудня до +3… +5 градусов. Возможно, падет прежний рекорд, когда в 1898 году метеорологи зафиксировали +3,8 градуса. Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Со среды начнется похолодание, снег и даже метели. Они усилятся в пятницу, из-за чего к концу рабочей недели в ночные часы ожидаются заморозки до –5…–10 градусов. Днем будет 0…–5 градусов. В столице появится небольшой снежный покров, его высота будет около 2-4 сантиметров.

Возвращение зимы тоже будет недолгим, и уже к следующим выходным вновь ожидается околонулевая температура, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе. Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Эти прогнозы подтверждает и Гидрометцентр России. По данным ведомства, на следующей неделе аномально теплой будет погода в центре Европейской России — в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.