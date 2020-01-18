Аномальное тепло в Москве и Петербурге ждет жителей в ближайшие дни
Эту информацию опубликовал Гидрометцентр России.
С 18 по 27 января теплее всего будет в центре Европейской России, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь среднесуточные температуры составят -4 градуса.
Значительное отклонение от климатической нормы также прогнозируют в Эвенкийском районе Красноярского края. В административном центре района поселке Тура среднесуточная температура ожидается -24 градуса — обычно в это время года там -36.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 19 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха в столице будет колебаться от –1 до +1.
20 января будет облачная погода, +1…+3, возможен небольшой дождь или мокрый снег.
В Санкт-Петербурге с воскресенья по вторник ожидается +4…+5. Вероятен небольшой дождь. Плюсовые температуры сохранятся и в ночные часы.