Синоптики сообщили о снеге с дождем 7 ноября в Москве | 360°

Общество 07 ноября 2022, 04:42 Синоптики сообщили о снеге с дождем 7 ноября в Москве Гидрометцентр России: москвичей ждет снег с дождем 7 ноября РИА "Новости"

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Облачная погода установится в Москве во вторник. Небольшие осадки в виде снега и дождя возможны в столичном регионе, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Днем 7 ноября в Москве воздух прогреется до +4 градусов, а ночью столбики термометров упадут до +1 градуса. В Подмосковье ожидается от -1 до +4 градусов в дневное время суток, ночью похолодает до -1 градуса. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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Синоптики обещают на этой неделе теплую погоду в столичном регионе. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 3-5 градусов. Самый теплый день ожидается в среду, 8 ноября.

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До этого жителей Москвы и Подмосковья предупреждали о гололедице. В зависимости от времени суток трассы и тротуары будут то промерзать, то оттаивать — это создает дополнительную угрозу для всех участников дорожного движения. Горожан попросили быть внимательными при пересечении дороги.