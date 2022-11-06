Жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице с 7 ноября | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 20:40 Жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице с 7 ноября

Читать 360tv в

Жителей Подмосковья предупредили о резкой смене погоды на следующей неделе. Регион ожидает приход осадков и гололедица.

В разных округах Подмосковья в понедельник, 7 ноября ожидаются небольшие и умеренные осадки от трех до пяти миллиметров. Синоптики прогнозируют температуру около нулевой отметки, дождь и мокрый снег.

Реклама

«На дорогах осадки будут то подмерзать, то оттаивать. Гололед будет местами, именно там, где ветер будет усиливаться. В Москве гололедица ожидается небольшая, а вот в области она будет более заметна. Завтра днем это продолжится, хотя максимальная температура и поднимется до двух-четырех градусов», — отметил заслуженный метеоролог Российской Федерации, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Реклама