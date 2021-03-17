Синоптики предупредили жителей Москвы о возвращении зимних холодов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с телеканалом «Звезда» сообщила, что на текущей неделе в столицу и Московскую область вернутся зимние холода.

По ее словам, небольшие отрицательные температуры к выходным окрепнут до минус 5-10 градусов. Специалист уточнила, что на востоке и северо-востоке области местами будут морозы до минус 13 градусов.

«Воздух к нам опять начнет поступать с севера и северо-востока и с учетом того, что в выходные в небе над Москвой облаков станет меньше. Скорее всего, это произойдет даже в ночные часы, в выходные ночи обещают быть достаточно морозными», — пояснила Волосюк.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тоже рассказал, что к выходным в Центральной России начнет холодать. В конце недели температура воздуха будет на два градуса ниже нормы. Он заметил, что это нормальное явление для начала весны.

«Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд», — обратился к россиянам Вильфанд.

Эксперт подчеркнул, что такой приход весны типичен для наших широт.