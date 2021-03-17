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    17 марта 2021, 07:54

    Жителей Центральной России предупредили о перепадах температур в марте

    Андрей Иванов

    К выходным в Центральной России начнет холодать. В конце недели температура воздуха будет на два градуса ниже нормы. Это типичное явление для начала весны. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Жителей Центральной России предупредили о перепадах температур в марте

    «Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд. Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная — именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны», — приводит агентство слова собеседника.

    По словам Вильфанда, в пятницу, 19 марта, направление ветра сменится на северное, температурный фон будет еще около нормы, а на выходных начнется похолодание. В субботу ночью от -5 градусов до -10 градусов. Ученый не исключил, что днем будет тоже отрицательная температура.

    В воскресенье в Москве столбик термометра опустится до -10 градусов, а в Подмосковье до -14 градусов.

    17 марта в московском регионе днем до +4 градусов, облачно с прояснениями, местами мокрый снег с дождем. На дорогах будет скользко. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.