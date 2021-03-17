Жителей Центральной России предупредили о перепадах температур в марте

К выходным в Центральной России начнет холодать. В конце недели температура воздуха будет на два градуса ниже нормы. Это типичное явление для начала весны. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд. Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная — именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны», — приводит агентство слова собеседника.

По словам Вильфанда, в пятницу, 19 марта, направление ветра сменится на северное, температурный фон будет еще около нормы, а на выходных начнется похолодание. В субботу ночью от -5 градусов до -10 градусов. Ученый не исключил, что днем будет тоже отрицательная температура.

В воскресенье в Москве столбик термометра опустится до -10 градусов, а в Подмосковье до -14 градусов.

17 марта в московском регионе днем до +4 градусов, облачно с прояснениями, местами мокрый снег с дождем. На дорогах будет скользко. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.