Синоптики предупредили жителей европейской части России о похолодании

Теплая погода установилась в европейской части России до 6–7 октября. На следующей неделе начнется похолодание.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — рассказал РИА «Новости» глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

На следующей неделе средние температуры в европейской части России понизятся до 13-16 градусов тепла. При этом для московского региона норма температуры для этого времени — 8 градусов.

Также в середине следующей недели придут сильные дожди, которые также ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии.

Ранее стало известно, что в 95% жилых домов Подмосковья уже включили отопление. Социальные объекты региона обеспечили теплом на 100%. Все котельные, газопроводы и электросетевые подстанции были проверены специалистами энергетики и ЖКХ региона.