Отопление появилось во всех социальных постройках Подмосковья и 95% жилых
Среди них Солнечногорск, Бронницы, Волоколамск, Котельники, Дзержинский, Домодедово, Жуковский, Звездный Городок, Истра, Ивантеевка, Егорьевск, Королев, Химки и еще свыше 20 округов.
Подмосковье включило отопление уже в 42 442 многоквартирных домах, использующих централизованное отопление. В них живут около шести миллионов человек.
К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы и электросетевые подстанции. Об этом сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По его словам, сделать это получилось, несмотря на изменения в сроках подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что специалисты энергетики и ЖКХ работали слаженно.
На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100%Александр Самарин.
Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока.
Он объяснил это тем, что, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные, а позволить жителям заболеть нельзя.