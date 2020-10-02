Отопление появилось во всех социальных постройках Подмосковья и 95% жилых

Отопление включили уже для всех социальных объектов в Подмосковье. Охват достиг 100%, а это более 6,7 тысячи построек. Догоняют и многоквартирные дома — батареи потеплели уже в 95% из них. При этом некоторые округа успели подключить все жилые и социальные здания.

Среди них Солнечногорск, Бронницы, Волоколамск, Котельники, Дзержинский, Домодедово, Жуковский, Звездный Городок, Истра, Ивантеевка, Егорьевск, Королев, Химки и еще свыше 20 округов.

Подмосковье включило отопление уже в 42 442 многоквартирных домах, использующих централизованное отопление. В них живут около шести миллионов человек.

К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы и электросетевые подстанции. Об этом сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, сделать это получилось, несмотря на изменения в сроках подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что специалисты энергетики и ЖКХ работали слаженно.

На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100% Александр Самарин.

Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока.

Он объяснил это тем, что, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные, а позволить жителям заболеть нельзя.