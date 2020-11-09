Синоптики пообещали европейской части РФ затяжное похолодание

На европейской части России минимум неделю продержится похолодание. Удивляться такой погоде не стоит — температура воздуха соответствует климатической норме.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что заметно прохладнее в начале недели станет из-за пришествия холодных воздушных масс.

«В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», — подчеркнул специалист.

Вильфанд назвал подобные температуры соответствующими климатической норме для данного периода времени. Резким и сильным похолоданием они кажутся после теплого периода, поэтому и воспринимаются довольно тяжело.

«Не стоит предаваться сильно печали, температура будет около нормы. Именно такой она и должна быть», — заметил метеоролог.

В Москве в первые два дня новой рабочей недели воздух остынет до +2…+4 градусов тепла. В среду столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. В четверг значения будут уже отрицательными — около -1…+4. В пятницу ожидается -2…+3, а к выходным — порядка -1...+4.