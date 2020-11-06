Зима нагрянет внезапно. Жителям Москвы и области напророчили последние теплые выходные

Утренний снег с дождем уже подпортил настроение жителям Москвы и области, но вышедшее солнце исправило ситуацию. В Гидрометцентре сказали, что в выходные погода еще будет теплой, а вот со следующей недели все изменится.

В беседе с «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до воскресенья в Москве и Подмосковье погода преимущественно теплая, превышающая норму на пять-семь градусов. Но после последнего дня этой недели температурный фон изменится.

В ночь на субботу ожидается порядка +4…+6 градусов, а днем до +10 в Москве и области. Не исключен небольшой дождь, но никаких критических последствий он не принесет.

Уже в ночь на понедельник погода резко меняется. Во-первых, подрастает давление и центр Европейской России, в том числе Москва и Московская область оказываются в холодной части антициклона. В этой связи прекращение осадков, увеличение давления, будет переменная облачность Роман Вильфанд.

В ночь на понедельник столбики термометров не поднимутся выше нуля градусов в Москве и -2…+3 градусов в области. Дневные значения тоже довольно низкие — до плюс трех градусов в московском регионе. По словам Вильфанда, больше потепления ждать не стоит.

Во ночь на вторник и среду уже начнутся небольшие заморозки. Температура — от нуля до минус пяти градусов. В Москве 0…+1, а в Подмосковье преимущественно отрицательные значения. Днем в московском регионе ожидаются температуры -3…+2 градуса. Чем глубже мы будет уходить в неделю, тем ниже ожидаются температуры.

Высокой температуры ждать не стоит, но и осадков не ожидается. При такой температуре общий фон только приближается к своей норме. Именно такой фон и должен быть в конце первой, начале второй декады ноября. Понижение означает, что природа приходит в свою норму Роман Вильфанд.

При этом в московском регионе до 7 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это значит, что есть вероятность сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду.