«Фантастическая весна». В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

В центральной части России установилась фантастическая весенняя погода. Такого не было даже зимой, заметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Жители средней полосы России уже и забыли, что живут на 55-й параллели. И вот только сейчас температура понизится примерно на 8–10 градусов по сравнению с тем температурным фоном, который был в первой половине недели. Понижение температуры произойдет к концу субботы до −2 градусов в Москве, до −6 градусов по области», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, ночью похолодает до −6, да и днем воскресенья термометры покажут отрицательные значения. К понедельнику похолодает до −12. Температура постепенно вернется к своим нормальным мартовским значениям.

«Если после полудня возможны небольшие дожди, то к ночью пойдет снег вместе с понижением температуры. Будет ветрено, порывы ветра до 17 метров в секунду. Это значит, что возможна метель. На дорогах будет скользко. Москва и сопредельные области будут в плену циклона.Это значит, что будет ветер, понижение температуры и холода ночью. Возврата к необычному теплу уже можно не ждать», — добавил метеоролог.