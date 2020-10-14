Синоптики назвали дату первого снега в Москве

Синоптики назвали дату «Арктического вторжения» в Москве. По их словам, к выходным в городе ощутимо похолодает и выпадет первый снег, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Метеорологи отметили, что в среду, 14 октября в столице теплая погода, температура воздуха достигает 19 градусов тепла. Показатель является рекордным. В последний раз в этот день столбик термометра поднимался до такой отметки в 1889 году. Синоптики пообещали, что в четверг будет уже холоднее. Но заметно температура понизится 16 октября, пишет ИА RNS.

В настоящий момент по северу Европы перемещается гряда дождевой облачности атмосферного фронта, которая ограничивает распространение средиземноморского теплого воздуха. Ближе к выходным в Москве похолодает до 5-6 градусов. В эти же дни ожидается первый снег.

Ранее специалисты сообщили, что в столице и Подмосковье с утра четверга, 15 октября объявят «желтый» уровень погодной опасности. Жителей региона на улице ожидает порывистый ветер. Предупреждение действует ровно сутки, до 09:00 16 октября.