Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности порывистого ветра

В Москве и Подмосковье с утра четверга объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Жителей региона на улице ожидает порывистый ветер.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Как уточнил RT, предупреждение действует ровно сутки: с 09:00 15 октября до 09:00 16 октября.

Ранее синоптики сообщали, что к концу недели погода в Москве станет все больше походить на октябрьскую. В столице заметно похолодает, в том числе и в дневные часы. Синоптики не исключают осадков в виде мокрого снега с дождем. Днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов. К следующей неделе «уже будут видны отдельные снежинки».

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что за последние 30 лет в России день перехода через нулевую температуру осенью сдвинулся почти на две недели из-за глобального потепления.