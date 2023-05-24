Общество 24 мая 2023, 11:52 Москвичей предупредили о сезоне ураганов Сезон ураганов начнется в Москве с конца мая Сайт мэра и правительства Москвы

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В конце мая — начале июня на Москву после дождей обрушатся шквалистые ветры и ураганы. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимира Семенова.

«Это время, когда наиболее сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью страны. Поэтому порывы ветра наиболее усилены в такой период», — рассказал ученый.

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Семенов заверил, что в ближайшее время ураганов не будет: стоит дождливая погода, а жары пока не было. Но когда воздух наполнится влагой, начнется сезон ураганов.

В 2017 году в Москве зафиксировали мощный ураган. Тогда порывы ветра достигли 30 метров в секунду. Шторм развернулся от аэропорта Шереметьево до Внукова.

Ранее в пресс-службе центра погоды «Фобос» сообщили, что в эти выходные в столицу придет холодный фронт. В воскресенье зафиксируют самую пониженную температуру — до +5 градусов.