Общество 01 сентября 2023, 16:55 Синоптик рассказал о том, каким было лето в Москве Метеоролог центра погоды «Фобос» Тишковец: треть лета в Москве шли дожди РИА «Новости»

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Прошедшее лето в Москве выдалось неустойчивым, больше трети сезона шли дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, июнь в Центральной России был умеренным, с температурой на 0,5 градуса ниже обычной и выпавшими 92% от обычного количества осадков.

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Также синоптик сообщил, что июль оказался провальным, с холодными дождями при температуре ниже нормы на 2,1 градуса и количеством осадков на 180% больше обычного.

Август же стал по-настоящему летним, с температурой выше нормы на 2,1 градуса, хоть и с недостатком осадков на 20%, заключил Тишковец.

Лето-2023 не стало выдающимся в летописи погоды, но обеспечит плавный переход смены климатических сезонов. Евгений Тишковец

Таким образом, средняя температура лета была близка к норме, но все же превышала стандартные показатели на 0,3 градуса. Середина лета привела к превышению количества осадков на 18%.

Кроме того, в Москве из 92 дней календарного лета, в течение 33 дней шли дожди разной интенсивности и длительности, что составило 35% от общего периода.

Ранее стало известно, что россияне столкнутся с теплым осенне-зимним сезоном в 2023 году.