Общество 01 сентября 2023, 11:41 Россияне столкнутся с теплым осенне-зимним сезоном в 2023 году «Фобос»: температура осенью и зимой в России будет на 1-3 градуса выше нормы РИА «Новости»

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Температура в предстоящие осень и зиму в России будет на 1-3 градуса выше нормы. Синоптики спрогнозировали теплый и влажный зимний период в Москве с превышением осадков на 15-20%. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если говорить об осенне-зимнем сезоне, то <…> будет теплее нормы на 1-3 градуса в большинстве регионов России», — указал метеоролог.

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По его словам, в климатическом измерении зима будет теплее осени. Превышение температурной нормы может достигнуть 2-4 градусов в начале сезона и 3-5 градусов — в конце.

Тишковец указал, что осенне-зимний в Москве также окажется теплее обычного, однако будет сопровождаться резкими переменами погодных условий: будут холода, морозы, оттепели, слякоть, ледяной дождь и дождь.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что 1 сентября встретит москвичей летней погодой с переменной облачностью. Это связано с остаточным присутствием антициклона, который начал медленно уходить на юго-восток.