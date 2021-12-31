Синоптик рассказал о «температурных горках» в России в новогодние праздники

В новогодние праздники погоду в России характеризуют временные периоды затишья. Холоднее всего будет в восточной части страны. На Дальнем Востоке ожидаются ветер, снегопады и метели.

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов рассказал Lenta.ru о прогнозе на ближайшие дни.

«Периоды затишья будут очень кратковременными, идет один циклон за другим, поэтому порывы ветра на мысах и побережье могут достигать ураганной силы, особенно в новогоднюю ночь и первые два дня января», — заметил он.

На Сахалине и Курилах, добавил Шувалов, сильный ветер будет дуть «большую часть десятидневки».

В континентальной части региона, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Забайкалье и Амурской области будет ясно и морозно. В ночное время столбик термометра может опускаться сразу до -40 градусов. Днем температура будет варьироваться в пределах -20...-25 градусов.

В Сибири и на Урале погода ожидается переменчивой, однако преобладающими станут морозы до -20 градусов. Временами возможны снегопады. Начало новогодних каникул ожидается по-зимнему морозным, после 4 января наступит небольшое потепление, а дальше вновь похолодание. Синоптик отметил, что погода похожа на температурные горки, которые ожидают и жителей средней полосы России.

Волна «горок» начнется также в северо-западной части страны, в том числе в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. В середине новогодних праздников переменчивая погода доберется и до российской столицы. Очередное похолодание в этих регионах ожидается примерно к 7-8 января. Морозы будут доходить до -20 градусов, но дни пройдут без существенных осадков.

Что касается юга России, то сразу после Нового года там начнутся сильные дожди. Потом в осадках наступит временное затишье, ливни вернутся на Черноморское побережье примерно с 5 января. Сильных холодов ожидать не стоит. Например, в Сочи столбик термометра будет держаться в районе отметки +10 градусов, примерно такая же погода — в Крыму и на Кубани.