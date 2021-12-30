Январь подарит погодные горки. Россиян предупредили о перепадах оттепели и морозов

Новогодняя ночь порадует россиян скандинавской зимой. Температура ночью и днем будет близка к 0 градусов, и уже с 2 января начнется потепление. Первая неделя после Нового года встретит россиян погодными колебаниями: температура будет то опускаться до −15 градусов, то подниматься до −1. Жителей столицы, кроме того, ожидает небольшой снегопад.

В ночь с 31 декабря на 1 января россиян ожидает умеренно холодная погода. Синоптики предупредили, что ночью в пятницу температура будет −6…−10 градусов, а днем в субботу поднимется до −2…−7. Такой температурный фон выше нормы на два градуса. Москвичей также ожидают небольшой снег и пониженное давление.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в Instagram, что жителей столицы и Подмосковья с 31 декабря по 1 января ждет облачная погода с небольшим снегом. Умеренно холодную новогоднюю ночь вызовет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. По словам специалиста, такая погода в столице сравнима со скандинавской зимой.

Относительно теплая погода сохранится и 1 января. В этот день, по прогнозам, температура ночью будет колебаться в пределах −5…−10 градусов, а днем — −1…−6 градусов. Атмосферное давление пойдет вниз и составит 735–740 миллиметров ртутного столба.

Погода в январе

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 2 января в Москве температура воздуха поднимется до 0 градусов и начнется оттепель, написал ТАСС. На первой посленовогодней неделе погода будет крайне неустойчивой.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «360», что с 3 января ожидается пик холодной погоды. Ночью при неполной облачности прогнозируют морозы до −15 градусов, а днем — −8…−9. Но надолго холод не задержится.

«Во вторник, 4 января, приближающийся с запада циклонический вихрь принесет снеговые облака и станет ослаблять морозы. Уже к 5 января на фоне пасмурной погоды со снегом можно рассчитывать на повышение температуры до −1…−6 градусов. Вот такой волнообразный характер — скачки и перепады — будет не только в температуре, но и в атмосферном давлении», — объяснила Волосюк.

Волнообразная погода затронет Москву и европейскую часть России. По словам Волосюк, с перепадами столкнутся жители Среднего и Южного Урала.

Переменчивость погоды подтвердил и метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в начале января в Москве будет череда циклонов, из-за которых понизится давление и выпадут осадки.

«К 3 января мы попадем в гребень высокого давления. Температура упадет, небо очистится, станет ясным, а утром будет −15…−17», — рассказал синоптик.

Он подтвердил, что 5 января ожидается повышение температуры, а уже 6 и 7 января столбик термометра опустится. Температура снизится до −17 градусов, поэтому Рождество принесет россиянам ясное небо и мороз.

Повторения обильного снегопада россиянам точно не стоит бояться. По словам Шувалова, циклоны не будут насыщены влагой, поэтому осадки будут умеренными.