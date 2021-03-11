Синоптик рассказал о резком потеплении в конце недели в Москве

В субботу, 13 марта, в Москве резко потеплеет. Температура воздуха повысится на 20-25 градусов.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет очень сильное повышение температуры. В субботу днем температура будет уже около нуля градусов, то есть на 20-25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга», — сообщил он.

Синоптик предупредил, что резкое потепление в конце недели не означает окончательного прихода весны.

«Сильного холода не ожидаем, но колебания температуры будут», — пояснил метеоролог.

В четверг днем в Москве синоптики прогнозируют до -6…-8 градусов мороза, в пятницу до -7…-5 градусов мороза. В субботу днем воздух прогреется до +1. В воскресенье — до +4.

Ранее терапевт Надежда Чернышова дала совет метеозависимым людям справиться с головной болью, усталостью и слабостью во время «барического молотка» без помощи таблетки. Купировать головную боль поможет контрастный душ кистей рук, немного полежать с утра, сделать небольшую зарядку, проветрить комнату и выйти на улицу.

От кофе, черного и зеленого чая и алкоголя в эти дни лучше отказаться. Вместо этого терапевт советует пить травяные чаи или напиток из имбиря с лимоном.