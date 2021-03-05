Перечислены советы для борьбы с головной болью у метеозависимых людей

Метеозависимые люди могут справиться с головной болью, усталостью и слабостью во время «барического молотка» без помощи таблетки. Рекомендации дала терапевт Надежда Чернышова, сообщил «Ридус».

Купировать головную боль поможет контрастный душ кистей рук. Для этого нужно подставить кисти рук сначала под струю очень горячей воды, насколько возможно потерпеть, а потом переключить ее на холодную и тоже несколько секунд подержать. Достаточно трех-четырех таких комбинаций.

«Это очень хорошо тонизирует сосуды, убирает венозный застой в сосудах мозга и иногда, особенно в самом начале головной боли, просто обрывает этот приступ», — объяснила врач.

Метеозависимым людям также следует избегать сильных эмоциональных и физических нагрузок. Хорошо немного полежать с утра, сделать небольшую зарядку, проветрить комнату и выйти на улицу.

Не стоит увлекаться кофе во время колебания атмосферного давления. То же самое касается крепкого черного или зеленого чая. Напитки с кофеином еще больше раскачивают этот маятник. Вместо этого терапевт советует пить травяные чаи или напиток из имбиря с лимоном. Также нужно отказаться от алкоголя.

При «барическом молотке» следует пить больше жидкости. А еще важно отказаться от жирной, жареной, соленой, острой пищи. Ее стоит заменить на рыбные и овощные блюда.