Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июня

Первые дни июня в Москве и Московской области будут солнечными и теплыми. Температура воздуха не опустится ниже +20 градусов.

Метеоролог Александр Голубев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в последних числах мая ожидается похолодание. Однако с началом лета солнце и тепло вернутся в столицу и область.

«Первый день лета встретит москвичей теплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается +20», — заявил Голубев.

Ночью температура воздуха не опустится ниже +11 градусов. В последующие дни в Москве и Подмосковье температурный фон продолжит расти.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальную жару с температурой до +37 градусов на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. Температура в этих регионах поднимется выше нормы на 8-13 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что 22 мая были побиты несколько температурных рекордов в Поволжье. В Уфе зафиксировали рекордные +31,6 градуса, в Оренбурге +32,2, в Самаре +33,1.