Жителям Поволжья и Урала пообещали «несусветную жару»

В ближайшие дни аномальная жара с температурой до +37 градусов сохранится на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. Там высока вероятность природных пожаров, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири», — сказал метеоролог.

Температура в этих регионах будут выше нормы на 8-13 градусов.

Жарко будет в Свердловской, Челябинской, Курганской, Омской, Тюменской, Оренбургской областях и в Пермском крае.

В Челябинске и Омске днем ожидается до +37, в Екатеринбурге выше +30 градусов.

Ученый сообщил, что 22 мая были побиты несколько температурных рекордов в Поволжье. В Уфе зафиксировали рекордные +31,6 градуса, в Оренбурге +32,2, в Самаре +33,1.

Также Вильфанд рассказал о скором открытии купального сезона. Быстрее всего вода прогревается на Азовском море. Купаться там можно будет через одну-две недели.

Сейчас температура воды в Азовском море 19 градусов, сообщил метеоролог ТАСС. А врачи рекомендуют купаться, когда температура достигает 22 градусов.

В Черном море, на курортах Крыма и Краснодарского края, вода еще не прогрелась. Ее температура составляет 13-16 градусов.