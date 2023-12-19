Общество 19 декабря 2023, 14:13 Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель Синоптик Вильфанд: уже в начале следующей недели оттепель покинет Москву РИА «Новости»

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Оттепель покинет столицу в начале следующей недели, когда на улицах сформируется среднесуточная отрицательная температура. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до первого выходного дня на неделе воздушные массы будут идти с Атлантики. Они настолько теплые, что со вторника, 19 декабря, воздух прогреется на шесть–восемь градусов выше нормы. Таким образом, в течение всего дня столбики термометров будут варьироваться от 0 до +4 градусов.

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Метеоролог уточнил, что несмотря на календарную зиму, погода все же изменчива, а циклон, который двигает теплый воздух Атлантики, начинает постепенно перемещаться на юг страны.

«Уже в воскресенье ночью будет от -5 до 0 градусов, а днем — от -3 до +1 градусов. В понедельник температура будет еще ниже: ночью — -5…-3 градусов, а днем — -3… -1 градусов, уже отрицательные значения», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что в период оттепели ночные температуры могут быть выше дневных. Солнечные лучи не прогревают землю, поэтому степень теплоты зависит только от адвекции — переноса воздушных масс.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве уменьшилась за сутки на четыре сантиметра.