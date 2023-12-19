Общество 19 декабря 2023, 11:38 Высота снежного покрова в Москве уменьшилась за сутки на четыре сантиметра Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 31 сантиметра РИА «Новости»

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Снег в Москве начал сокращаться и постепенно таить. Сейчас высота сугробов составляет в среднем 31 сантиметр — на четыре меньше, чем вчера. Оттепели в столичном продолжатся до конца недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За минувшие сутки высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, уменьшилась еще на четыре сантиметра, и теперь составляет 31 сантиметра», — заявил он.

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Синоптик отметил, что этот показатель ниже суточного рекорда сегодняшнего дня, но выше в два раза климатической нормы.

На данный момент самый внушительный снежный покров зафиксировали на метеостанции МГУ — 39 сантиметров. Вчера там были сугробы в 43 сантиметра.

Рекорды по Московской области на сегодняшний день бьет Коломна, где высота снега 43 сантиметра, на один сантиметр ниже чем было вчера.

Леус предупредил, что в ближайшие дни таяние снега продолжится. Кроме того, на фоне этого могут быть гололедица на тротуарах и проезжей части.

Ранее москвичей предупредили о кратковременных дождях во вторник.