Синоптик рассказал, когда в Москве и Московской области станет по-летнему тепло

В Центральных регионах России заметно потеплеет лишь с 6 мая. На первомайские праздники будет лить дождь, а дневная температура воздуха не поднимется выше 14 градусов. Ночью до +5.

«С 30 апреля по 1 мая будут идти дожди. Короткая передышка наступит лишь 2 мая. А уже в ночь на 3 мая начнутся аномальные ливни, выпадет до 20 миллилитров осадков — половина месячной нормы. Ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14. Погода явно не для шашлыка», — рассказал «Известиям» ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Около +10…+15 градусов ожидается 3 и 4 мая. Потепление произойдет с 6 мая благодаря усилению южной тяги ветров. Температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов. С 9 мая градусники покажут минимум +15…+20 градусов и выше. Погода будет солнечная и без осадков.

В мире продолжает распространяться коронавирус, поэтому на майских праздниках россияне должны не забывать о соблюдении профилактических мер. Врач-терапевт Людмила Лапа дала жителям России совет, как не заразиться коронавирусом на майских праздниках. По ее мнению, лучше провести выходные в семейном кругу