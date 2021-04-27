Терапевт дал совет, как не заразиться коронавирусом на майских праздниках

Врач-терапевт Людмила Лапа дала жителям России совет, как не заразиться коронавирусом на майских праздниках. По ее мнению, лучше провести выходные в семейном кругу, сообщил телеканал «Звезда».

«Если мы проведем эти праздники в семейном кругу, мы на самом деле не заразимся. А если мы посещаем какие-то общественные места, то обязательно соблюдаем социальную дистанцию, независимо от того, привились мы или нет. Риск заражения все равно есть», — напомнила Лапа.

Врач также допустила в качестве безопасного варианта отдыха поездку на природу. При этом в начале мая ожидается нестабильная погода, из-за чего риск заражения возрастает. Терапевт уточнила, что по причине холода и сырости можно не только заболеть COVID-19, но и подхватить обычную простуду.

Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил о необходимости сократить продажу алкоголя в праздничные дни. Он отметил, что выходные дни предполагают культурную часть. Люди выезжают на природу, дачи, устраивают застолья. Общественный деятель считает, что нужно сократить время реализации и территорию распространения спиртного.