Синоптик рассказал, когда в московский регион придет настоящая зима

Конец осени в Москве действительно будет теплым, но без ливней, хотя тепло принесет с собой значительные осадки. Об этом «360» сообщил синоптик Александр Шувалов.

Специалист подтвердил, что тепло действительно движется в столицу со стороны Восточного Средиземноморья вместе с осадками, однако все закончится уже 30 ноября похолоданием — и 1 декабря уже придет зима.

«Она придет с несильными морозами — в пределах -1…-6 градусов. [Будет] небольшой снежок, но это уже будет начало настоящей зимы на все начало декабря», — уточнил Шувалов.

Эксперт подчеркнул, что в выходные в столичном регионе будет тепло, но без ливней. Однако осадки все-таки пройдут, причем довольно обильные и продолжительные. Их стоит ждать во второй половине дня в субботу и в первой половине дня в воскресенье. Вторая их волна ожидается во вторник, но уже в среду начнется переход к низким температурам и снегу.

Ранее о субтропических ливнях в последние дни осени москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.