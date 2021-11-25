Субтропические ливни пообещали москвичам в последние дни осени

В течение нескольких дней московский регион накроет субтропический воздух, который придет из Восточного Средиземноморья и принесет с собой аномальное тепло и ливни. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам собеседника, уходящая осень запомнится жителям Москвы и Подмосковья плюсовыми температурами, которые будут на 10 градусов выше климатической нормы. Тишковец не исключил новый рекорд. Он добавил, что в ближайшие дни на столицу обрушатся затяжные ливни — выпадет от 15 до 20 миллиметров осадков.

«Это около трети от всего месячного объема небесной влаги. Осень 2021 года закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем. <…> Ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба», — приводит агентство прогноз синоптика.

Тишковец обратил внимание, что своего пика аномальное тепло достигнет 30 ноября — в этот день воздух в столице и Московской области прогреется до отметки в +7 градусов.

Ранее об аномальном тепле в центре Европейской России и на юге предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что 28 ноября температура воздуха в европейской части России составит +5 градусов, в Крыму на следующей неделе будет +17 градусов, а в Сочи — до +20 градусов.