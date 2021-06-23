Синоптик предупредил о двойном температурном рекорде в Москве 23 июня

Жаркая погода сохранится в Москве и Московской области 23 июня. Температурный режим будет на 10-12 градусов выше средних многолетних значений. В результате в регионе может быть побит двойной температурный рекорд.

Максимальная температура воздуха в столице ожидается +34…+36, в Подмосковье — +32…+37. Ожидается слабый ветер 1-6 метров в секунду. Об этом сообщила «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Не исключено, что сегодня будет установлен двойной рекорд тепла. Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, и он составляет +33,6, а у нас температура ожидается выше. Рекорд всего июня, то есть месячный, составляет +34,7. Такое значение было зафиксировано 21 июня 1901 года», — рассказала Волосюк.

В московском регионе атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры до полудня четверга, 24 июня.

Вчера в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 22 июня, побив показатели 1917 года. В Москве воздух раскалился до + 31,9 градуса. Это на 0,1 градуса больше прошлого рекорда.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что снижение температуры ожидается не раньше воскресенья. Жителям столицы и области еще предстоит пережить силльнейшую жару в четверг, когда столбик термометра поднимется до +35…+37. В пятницу раскаленный город немного освежит кратковременный дождь, однако температура воздуха не упадет ниже +31…+36. В выходные и в понедельник будут идти дожди, а на термометре можно будет увидеть долгожданную температуру ниже +30 градусов.