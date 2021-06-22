Жара в Москве и Петербурге побила исторические рекорды

Пришедшая на европейскую часть России аномальная жара установила температурный максимум для 22 июня, побив рекорды 1917 года. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков, в Москве воздух раскалился до + 31,9 градуса. Это на 0,1 градуса больше прошлого рекорда.

Столичные синоптики уточнили, что данные по Москве неокончательные. В течение дня они ждут, что температура приблизится к +35 градусам.

«Не исключено, что сегодня будет побит абсолютный рекорд июньской жары в Москве в +34,7 градуса. Этот максимум зафиксировали 21 июня 1901 года», — заявили в московском метеобюро.

В Санкт-Петербурге столбик термометра поднялся до + 33,3 градуса. Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что прошлый рекорд, установленный в 1917 году, составлял 32,5 градуса. При этом он отметил, что температура в регионе все еще растет.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода в московском регионе останется до конца недели. Не исключено, что дневные показатели установят новые температурные рекорды для этого времени года за всю историю метеонаблюдений.