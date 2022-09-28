Синоптик предупредил москвичей о дождливой погоде в среду | 360°

Общество 28 сентября 2022, 07:52 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик предупредил москвичей о дождливой погоде в среду Синоптик Михаил Леус спрогнозировал 28 сентября в Москве небольшой дождь РИА «Новости»

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Жителей Москвы в среду, 28 сентября, ждет дождливая погода. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Днем местами небольшие дожди еще пройдут», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что очередной циклон «пролил дождями земли» столичного региона.

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Михаил Леус уточнил, что на этот раз зона наиболее сильных дождей прошла по южным и восточным районам — до 15 миллиметров за 12 часов. Это больше четверти от месячной нормы сентября — 29%. При этом в Москве дожди были небольшими от 1 до 3 миллиметров. На севере и западе Подмосковья осадков практически не наблюдалось.

Ведущий сотрудник центра погоды обратил внимание, что в четверг в Москве осадков не ожидается.

Синоптик Александр Шувалов предрек жителям Центральной России дожди и ветер в ближайшие дни.

Дневная температура воздуха составит +10…+12 градусов. При этом на Урале и на юге Западной Сибири в эти выходные уже может выпасть первый снег.

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