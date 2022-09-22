Синоптик Шувалов предрек жителям Центральной России дожди и ветер в ближайшие дни | 360°

Общество 22 сентября 2022, 23:11 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик Шувалов предрек жителям Центральной России дожди и ветер в ближайшие дни

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В грядущие выходные в регионах Центральной России ожидается дождливая и ветренная погода. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Хотелось бы тепла, солнца и бабьего лета, но будет циклон, дожди и хлесткий ветер в выходные. В Москве и Московской области дожди будут сильнее в субботу и послабее в воскресенье», — рассказал он.

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Дневная температура воздуха составит +10…+12 градусов. При этом на Урале и на юге Западной Сибири в эти выходные уже может выпасть первый снег, отметил синоптик.

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