Синоптик объяснил, как проявит себя «барический молоток» в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, как проявит себя «барический молоток», о котором предупредили синоптики жителей европейской части России.

«„Барический молоток“, „температурная пила“, „лиловые морозы“, „малиновая весна“ — это все придумано СМИ. Нет таких терминов в официальной науке. Это означает частые и резкие колебания метеорологических элементов», — отметил Леус.

Уточняется, что быстрая смена теплых и холодных воздушных масс станет причиной сильных колебаний атмосферного давления. Синоптик напомнил, что на днях в Москве давление опускалось до отметки 731 миллиметра ртутного столба. Во вторник, 9 марта, к вечеру оно поднимется до 751 миллиметра. В среду давление будет еще выше, а ближе к выходным начнет резко опускаться.

Ранее Леус сообщил, что ночь на вторник, 9 марта, стала самой холодной с начала календарной весны в столице. Так, на текущий момент в Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. С 10 марта над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим.